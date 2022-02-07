Прокуратура обнародовала результаты проверки по факту высадки ребенка из автобуса в Кузнецке Общество

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области обнародовала результаты проверки, проведенной в Кузнецке по информации о высадке ребенка водителем маршрутного автобуса малой вместимости.

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«Установлено, что около 7.30 27 января 2022 года водитель-кассир автобуса малого класса марки «ГАЗ-322132» перевозил по регулярному маршруту №55 пассажиров в количестве, превышающем предусмотренное технической характеристикой транспортного средства (превышение составило 5 человек). Получив информацию от другого водителя о патрулировании сотрудниками ДПС участка дороги на его маршруте, водитель-кассир принудительно высадил на автобусной остановке в районе «Чугунного моста» часть пассажиров, в том числе несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослого в школу, вернув им денежные средства за проезд. В результате высадки 10-летнего ребенка в незапланированном месте жизнь и здоровье несовершеннолетнего оказалось под угрозой, поскольку законные представители с ним отсутствовали», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в понедельник, 7 февраля.

В нем добавляется, что указанный водитель является сотрудником ООО «Автокомбинат», которое по соглашениям с администрацией Кузнецка осуществляет перевозки пассажиров; обязанность контроля за работой пассажирского транспорта в силу закона и соглашений с перевозчиками возложена на мэрию.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что водители ООО «Автокомбинат» при исполнении своих должностных обязанностей неоднократно привлекались сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ. Только в январе 2022 года такие случаи имели место более 10 раз. Администрация города Кузнецка в 2021 году неоднократно направляла в ООО «Автокомбинат» и ООО «Кузнецкая транспортная компания» претензии в связи с выявленными нарушениями условий соглашений. Однако сведения о рассмотрении транспортными компаниями этих претензий в администрации города отсутствуют, что говорит о формальном подходе к устранению нарушений и отсутствии контроля. Несмотря на неоднократные нарушения перевозчиками требований законодательства вопрос о расторжении соглашений администрацией не рассматривался», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте указано, что по итогам проверки главе администрации Кузнецка внесено представление в связи с ненадлежащим контролем за исполнением законодательства и условий соглашений с транспортными компаниями.

«Прокурором города также внесено представление генеральному директору ООО «Автокомбинат» с требованием устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и лицензировании. В отношении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения должностного лица ООО «Автокомбинат» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ и направлено на рассмотрение мировому судье. Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены начальнику ОГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку для решения вопроса о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ», — сказано в сообщении.