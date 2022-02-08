В Пензе с начала года заключено 120 соцконтрактов Общество

Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. 120 социальных контрактов заключено в Пензе с начала 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«За счет государственных средств малоимущие граждане имеют возможность получить помощь по выходу из кризисной ситуации — специалисты помогают жителям найти работу, открыть свое дело или ЛПХ, а также оформляют иные меры соцподдержки. [...] Так, новым способом поддержки в 2022 году уже воспользовались 120 человек. Из них 52 откроют свой бизнес, 34 пензенца получат помощь с трудоустройством. Еще 34 горожанам будет оказана поддержка, направленная на преодоление трудной жизненной ситуации», — сказано в тексте.

По информации социального управления Пензы, в 2022 году планируется заключить 632 соцконтракта, на эти цели предусмотрено 94,6 млн. рублей.