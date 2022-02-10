В Пензе объявлен аукцион на строительство центра активного долголетия Общество

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Электронный аукцион по определению подрядчика для строительства центра активного долголетия, который будет входить в структуру государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания системы соцзащиты «Пензенский дом ветеранов», объявлен на официальном портале госзакупок.

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Его начальная (максимальная) цена составляет около 442 млн. рублей.

В качестве организации, осуществляющей размещение, указано министерство экономического развития и промышленности региона; в качестве заказчика — ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Согласно представленным сведениям, центр активного долголетия будет располагаться по адресу: Пенза, улица Собинова, 9.

В качестве предполагаемого срока выполнения работ значится 25 августа 2023 года.

Положительное заключение госэкспертизы на строительство объекта было получено в августе 2021 года.