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Высокая заболеваемость среди водителей и кондукторов повлияла на работу общественного транспорта в Заречном

14:57 | 10.02.2022 | Общество

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Заречный, 10 февраля 2022. PenzaNews. Высокий уровень заболеваемости среди водителей и кондукторов муниципального предприятия «Автотранс», осуществляющего пассажирские перевозки в Заречном Пензенской области, повлиял на график движения автобусов: у отдельных маршрутов увеличен интервал отправления, а некоторые пришлось временно отменить. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

Высокая заболеваемость среди водителей и кондукторов повлияла на работу общественного транспорта в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с высоким уровнем заболеваемости среди водительского и кондукторского состава МП «Автотранс» вынуждено внести ряд временных изменений в расписание движения пассажирских автобусов по некоторым маршрутам. Так, 11 и 14 февраля перевозка пассажиров по маршрутам №7, 8 и 9 осуществляться не будет. 12 и 13 февраля автобусы по маршрутам №101 и №103 будут курсировать с интервалом в 60 минут», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что решение о восстановлении движения пассажирского транспорта по указанным маршрутам будет принято 14 февраля.

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