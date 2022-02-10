Высокая заболеваемость среди водителей и кондукторов повлияла на работу общественного транспорта в Заречном Общество

Заречный, 10 февраля 2022. PenzaNews. Высокий уровень заболеваемости среди водителей и кондукторов муниципального предприятия «Автотранс», осуществляющего пассажирские перевозки в Заречном Пензенской области, повлиял на график движения автобусов: у отдельных маршрутов увеличен интервал отправления, а некоторые пришлось временно отменить. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

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«В связи с высоким уровнем заболеваемости среди водительского и кондукторского состава МП «Автотранс» вынуждено внести ряд временных изменений в расписание движения пассажирских автобусов по некоторым маршрутам. Так, 11 и 14 февраля перевозка пассажиров по маршрутам №7, 8 и 9 осуществляться не будет. 12 и 13 февраля автобусы по маршрутам №101 и №103 будут курсировать с интервалом в 60 минут», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что решение о восстановлении движения пассажирского транспорта по указанным маршрутам будет принято 14 февраля.