Названы территории, где не начали поиск подрядчиков для благоустройства дворов и общественных пространств Общество

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в региональном правительстве назвал территории, где местные власти, несмотря на полученное ранее поручение, еще не организовали отбор подрядчиков для проведения в 2022 году работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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«До настоящего времени конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ не объявлены в Кузнецке, Белинском, а также рабочих поселках Башмаково, Исса, Колышлей и Сосновоборск», — констатировал он.

Руководитель субъекта федерации потребовал от глав администраций принять необходимые меры для своевременного старта работ по благоустройству.

«Если в ближайшую неделю подвижек не произойдет, средства будут сняты и перераспределены в другие муниципальные образования», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.