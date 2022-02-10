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Названы территории, где не начали поиск подрядчиков для благоустройства дворов и общественных пространств

15:41 | 10.02.2022 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в региональном правительстве назвал территории, где местные власти, несмотря на полученное ранее поручение, еще не организовали отбор подрядчиков для проведения в 2022 году работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Названы территории, где не начали поиск подрядчиков для благоустройства дворов и общественных пространств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До настоящего времени конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ не объявлены в Кузнецке, Белинском, а также рабочих поселках Башмаково, Исса, Колышлей и Сосновоборск», — констатировал он.

Руководитель субъекта федерации потребовал от глав администраций принять необходимые меры для своевременного старта работ по благоустройству.

«Если в ближайшую неделю подвижек не произойдет, средства будут сняты и перераспределены в другие муниципальные образования», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

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