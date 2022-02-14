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На ОАО «Маяк» возложена обязанность устранить нарушения требований природоохранного законодательства

12:09 | 14.02.2022 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора Железнодорожного района Пензы о возложении на ОАО «Маяк» обязанности устранить нарушения требований природоохранного законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

На ОАО «Маяк» возложена обязанность устранить нарушения требований природоохранного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки в связи с массовой гибелью рыбы в старице реки Суры в городе Пензе органы прокуратуры области выявили грубые нарушения природоохранного законодательства в деятельности крупнейшего в регионе производителя бумаги ОАО «Маяк». Установлено, что в сточных водах, сброс которых осуществляется предприятием в старицу реки Суры, имелись превышения максимального содержания загрязняющих веществ, что стало причиной массовой гибели рыбы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по результатам проверки прокурор Железнодорожного района Пензы обратился в суд с иском о понуждении ОАО «Маяк» обеспечить сброс сточных ввод с соблюдением нормативов предельно допустимых сбросов.

«Решением Железнодорожного районного суда города Пензы от 10 февраля 2022 года иск прокурора удовлетворен в полном объеме, на ОАО «Маяк» возложена обязанность в шестимесячный срок обеспечить сброс сточных вод в старицу реки Суры с соблюдением нормативов предельно допустимых сбросов, установленных решениями о предоставлении водного объекта в пользование. Решение суда в законную силу не вступило», — говорится в пресс-релизе.

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