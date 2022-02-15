Мэрия Пензы обратилась к водителям с просьбой не парковать автомобили около мусорных площадок Общество

Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. Администрация Пензы обратилась к водителям с просьбой не парковать автомобили возле контейнерных площадок, поскольку они мешают работе мусоровозов.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии, случаи, когда мусоровозы не могут подъехать к контейнерной площадке, участились на улицах Глазунова, Красной, Новотамбовской, Максима Горького, Фабричной, Луначарского и других.

«Нужно учитывать, что в зимний период водителям сложнее управлять крупногабаритной техникой. Неудачно припаркованные автомобили препятствуют свободному подъезду мусоровоза — срывают график его работы, создают аварийные ситуации. Просим активных жителей также разъяснять соседям-автолюбителям, блокирующим доступ мусоровозов к контейнерам, что их действия ведут к захламлению дворовых территорий», — сказано в тексте.