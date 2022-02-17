Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области Общество

Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 18 февраля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 18 февраля 2022 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, днем местами по Пензенской области ожидается усиление южного ветра до 15–20 метров в секунду при порывах, ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что опасных природных явлений 18 февраля не прогнозируется, однако существует вероятность возникновения ДТП и ограничения в движении транспорта.