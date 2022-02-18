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В Пензенской области запустят проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами

10:47 | 18.02.2022 | Общество

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Пенза, 18 февраля 2022. PenzaNews. Пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми гражданами и инвалидами запустят в Пензенской области в 2022 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В Пензенской области запустят проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда региона, он будет реализован в Бессоновском, Мокшанском, Никольском и Шемышейском районах.

В настоящее время завершается формирование нормативно-правовой базы, которая будет регулировать систему долговременного ухода.

Как отметили в ведомстве, проект позволит сбалансировать форматы соцобслуживания и оказания медпомощи на дому, в стационарах и в полустационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, что даст возможность более индивидуально подбирать и оказывать социальные услуги, развивать технологии, позволяющие заменить пребывание в стационарах. Это планируется достичь через развитие отделений дневного пребывания, школы родственного ухода, пункта проката технических средств реабилитации.

«В рамках системы долговременного ухода гражданам будут предоставляться услуги по уходу преимущественно в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому с возможностью сочетания этих двух форм», — пояснили в пресс-службе.

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