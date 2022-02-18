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В Пензенской области за год выявлено около 950 нарушений в сфере земельных правоотношений

17:39 | 18.02.2022 | Общество

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Пенза, 18 февраля 2022. PenzaNews. 946 нарушений законодательства в сфере земельных правоотношений выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в пятницу, 18 февраля.

В Пензенской области за год выявлено около 950 нарушений в сфере земельных правоотношений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что по всем выявленным нарушениям прокурорами приняты соответствующие меры реагирования.

«[В целях устранения нарушений] принесено 260 протестов, в суд направлено 208 исковых заявлений, внесено 228 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 171 должностное лицо, к административной — 25 лиц, объявлено два предостережения о недопустимости нарушения закона, один материал прокурорской проверки направлен в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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