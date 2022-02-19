Власти Пензенской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса Общество

Пенза, 19 февраля 2022. PenzaNews. Пензенская область готова принять людей, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального правительства.

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«Эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей готовы принять в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Жителей ДНР и ЛНР обеспечат всем необходимым. Разместят людей в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха», — сказано в тексте.

В минувшую пятницу, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили об организации выезда населения в Россию.

По данным МЧС ДНР, планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей республики — в первую очередь детей, женщин и людей пожилого возраста.

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в приграничную Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.

В регионах России высказали готовность принять жителей ДНР и ЛНР и оказать им всю необходимую помощь.

Кроме того, о готовности принять беженцев из Донбасса также заявили в граничащей с Россией Абхазии.