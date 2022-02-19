В Пензенской области готовы принять 700 эвакуированных семей из ДНР и ЛНР Общество

Пенза, 19 февраля 2022. PenzaNews. 700 эвакуированных семей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик готовы принять в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В регионе завершают подготовку пунктов временного размещения жителей в санаториях, домах отдыха, учреждениях системы социальной защиты населения, их обеспечат всем необходимым», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую пятницу, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили об организации выезда населения в Россию.

По данным МЧС ДНР, планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей республики — в первую очередь детей, женщин и людей пожилого возраста.

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в приграничную Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.

В ряде регионов России высказали готовность принять жителей ДНР и ЛНР и оказать им всю необходимую помощь. Кроме того, о готовности принять беженцев из Донбасса заявили также в граничащей с Россией Абхазии.