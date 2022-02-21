EN
19:56:43 Понедельник, 21 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2021 году выявлено более 450 нарушений законодательства о налогах и сборах

16:18 | 21.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Более 450 нарушений законодательства о налогах и сборах выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в понедельник, 21 февраля.

В Пензенской области в 2021 году выявлено более 450 нарушений законодательства о налогах и сборах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях их устранения внесено 329 представлений, по результатам рассмотрения которых 228 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В суд направлено 33 исковых заявления. По постановлениям прокуроров три лица привлечено к административной ответственности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что принятыми мерами прокурорского реагирования деятельность территориальных налоговых органов и районных отделов службы судебных приставов-исполнителей была скорректирована, обеспечен должный уровень взаимодействия и информационного обмена между ведомствами в целях эффективного и своевременного взыскания налоговой задолженности.

«Органами местного самоуправления региона по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования обеспечена разработка административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах», — отмечается в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
Полиция ищет шантажиста, угрожавшего жителю Пензы опубликовать в сети его интимные фотографии В Пензенской области за неделю выявлено пять нарушений лесного законодательства
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 843 случая заражения коронавирусом Банк «Кузнецкий» за год вдвое увеличил продажи памятных и инвестиционных монет
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 911 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 953 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама