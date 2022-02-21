В Пензенской области в 2021 году выявлено более 450 нарушений законодательства о налогах и сборах Общество

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Более 450 нарушений законодательства о налогах и сборах выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в понедельник, 21 февраля.

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«В целях их устранения внесено 329 представлений, по результатам рассмотрения которых 228 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В суд направлено 33 исковых заявления. По постановлениям прокуроров три лица привлечено к административной ответственности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что принятыми мерами прокурорского реагирования деятельность территориальных налоговых органов и районных отделов службы судебных приставов-исполнителей была скорректирована, обеспечен должный уровень взаимодействия и информационного обмена между ведомствами в целях эффективного и своевременного взыскания налоговой задолженности.

«Органами местного самоуправления региона по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования обеспечена разработка административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах», — отмечается в пресс-релизе.