В Пензе накануне Дня защитника Отечества прошло торжественное мероприятие Общество

Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие с участием офицеров и курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева состоялось в Пензе во вторник, 22 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал защиту Родины священным долгом.

«Сегодня у границ России создан новый виток напряженности, и мы снова убеждаемся, что только мощные вооруженные силы способны сдерживать угрозы», — отметил он.

Олег Мельниченко напомнил, что многие военные разработки берут начало в Пензенской области, в том числе в филиале академии.

«В 2021 году его специалисты защитили 93 патента и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности. Семь курсантов стали победителями конкурса на лучшие научные работы среди военных организаций высшего образования. Отличились в конкурсе на лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации», — сказал глава региона.

«В Пензе и в других военных вузах формируется армия будущего. Нет сомнений, что Отечество сегодня, завтра и на годы вперед — под надежной защитой», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

В завершение губернатор вручил благодарности военнослужащим.