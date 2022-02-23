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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества

10:16 | 23.02.2022 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил, воины российской армии и военно-морского флота! Дорогие земляки! Поздравляю вас с замечательным, поистине всенародным праздником — Днем защитника Отечества! Во все времена вооруженные силы служат надежным оплотом безопасности страны, залогом мирного труда и благополучия ее граждан, ключевым условием международного авторитета государства», — отметил глава региона.

Особою признательность он выразил ветеранам — тем, кто победил в Великой Отечественной войне, стоял на страже мира в послевоенные годы, достойно исполнял интернациональный долг.

«Блестящие победы, героизм, мужество и стойкость воинов, святые традиции солдатской доблести и офицерской чести — яркий пример для подрастающего поколения — будущих защитников нашей великой Родины», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он также пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира, успехов во всех делах и начинаниях!

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