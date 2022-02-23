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У монумента воинской и трудовой славы пензенцев прошло торжественное мероприятие

15:56 | 23.02.2022 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

У монумента воинской и трудовой славы пензенцев прошло торжественное мероприятие

Фото: Pnzreg.ru

Участие в нем приняли представители областной и городской власти, Вооруженных сил России, правоохранительных органов, советов ветеранов и общественных организаций.

«23 февраля — праздник мужества и доблести. В этот день мы чествуем ветеранов и всех, кто сегодня охраняет мир и безопасность Родины, обеспечивает защиту ее рубежей», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Быть защитником — значит брать на себя ответственность, проявлять силу духа не только на полях сражений, но и в мирной жизни, охраняя покой своей семьи, друзей, родного края. Именно эти свойства характера всегда проявляли и продолжают проявлять пензенцы», — добавил он.

Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания.

В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы и венки к монументу, сообщает пресс-служба облправительства.

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