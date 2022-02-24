EN
20:06:33 Четверг, 24 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет в Пензе 25 февраля

14:44 | 24.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет на территории Пензы в предстоящую пятницу, 25 февраля.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет в Пензе 25 февраля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в период его проведения особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции будет уделено недопущению и пресечению нарушений правил дорожного движения пешеходами.

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. В соответствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — напоминается в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 718 случаев заражения коронавирусом На улице Виражной в Пензе на время проведения «Лыжни России» изменится схема дорожного движения
В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены четыре человека, 12 эвакуированы Пензенский центр общественного здоровья сообщил о возобновлении профилактических проектов
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 763 случая заражения коронавирусом Олег Мельниченко провел встречу с президентом Telema Holding S.r.l. Микеле Форнари
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама