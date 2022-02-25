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В Кузнецке прошли пожарно-тактические учения

10:36 | 25.02.2022 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Контрольно-проверочные пожарно-тактические учения состоялись в здании творческого центра «Родина» в городе Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке прошли пожарно-тактические учения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, в результате несоблюдения мер пожарной безопасности в зрительном зале произошло возгорание, возникла угроза распространения огня по смежным помещениям здания первого этажа.

В ходе учений была проверена готовность администрации объекта к действиям при обнаружении пожара, отработаны вопросы эвакуации персонала и посетителей, поиска и спасения пострадавших, ликвидации условного пожара с учетом специфики здания.

Участники пожарно-тактических учений с поставленными задачами справились на оценку «хорошо», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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