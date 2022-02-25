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Климанов обсудил с руководством УМВД вопрос о возобновлении работы МРЭО ГИБДД в Заречном

11:42 | 25.02.2022 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Глава города Заречного Олег Климанов обсудил вопрос о возобновлении работы МРЭО ГИБДД на территории ЗАТО с руководством УМВД России по Пензенской области.

Климанов обсудил с руководством УМВД вопрос о возобновлении работы МРЭО ГИБДД в Заречном

Фото: Zarechny.zato.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного, в ходе выездного совещания представители ведомства оценили помещения в здании на улице Литке и площадку для осмотра транспортных средств.

«В областном ГИБДД изучат документацию на здание и прилегающую территорию, представят свои предложения по организации пространства. После этого в Заречном начнется подготовка помещений и площадки для осмотра транспортных средств с соблюдением всех необходимых для работы МРЭО условий», — прокомментировал Олег Климанов.

«Будет ли это подразделение МФЦ с дежурством сотрудников МРЭО ГИБДД или отдельное МРЭО, определится позднее», — сказал он.

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