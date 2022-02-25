Климанов обсудил с руководством УМВД вопрос о возобновлении работы МРЭО ГИБДД в Заречном
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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Глава города Заречного Олег Климанов обсудил вопрос о возобновлении работы МРЭО ГИБДД на территории ЗАТО с руководством УМВД России по Пензенской области.
Фото: Zarechny.zato.ru
Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного, в ходе выездного совещания представители ведомства оценили помещения в здании на улице Литке и площадку для осмотра транспортных средств.
«В областном ГИБДД изучат документацию на здание и прилегающую территорию, представят свои предложения по организации пространства. После этого в Заречном начнется подготовка помещений и площадки для осмотра транспортных средств с соблюдением всех необходимых для работы МРЭО условий», — прокомментировал Олег Климанов.
«Будет ли это подразделение МФЦ с дежурством сотрудников МРЭО ГИБДД или отдельное МРЭО, определится позднее», — сказал он.