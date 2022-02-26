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В Пензе с начала года заключено 194 соцконтракта

10:13 | 26.02.2022 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2022. PenzaNews. 194 социальных контракта заключено в Пензе с начала 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензе с начала года заключено 194 соцконтракта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заключено 194 социальных контракта, в том числе 144 контракта по активным формам выхода из трудной жизненной ситуации — поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по информации социального управления Пензы, в 2022 году планируется заключить 632 соцконтракта, на эти цели предусмотрено 94,6 млн. рублей.

Социальный контракт — соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

По этому соглашению орган социальной защиты обязуется оказать государственную соцпомощь, а ее получатели берут на себя определенные обязательства — например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело.

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