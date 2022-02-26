В Пензе планируется обустроить пять платных парковок Общество

Пенза, 26 февраля 2022. PenzaNews. Пять платных муниципальных автоматизированных парковок планируется обустроить в Пензе. Решение о выделении денежных средств на эти цели принято в ходе очередной сессии городской думы в минувшую пятницу, 25 февраля.

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Как ожидается, платные парковки появятся на улице Гагарина в районе стадиона «Пенза» (65 машиномест), на улице Советской в районе Соборной площади (40 машиномест), на Привокзальной площади (65 машиномест), на улице Некрасова в районе УГИБДД УМВД России по Пензенской области (50 машиномест) и на улице Свердлова в районе дома №77 (45 машиномест).

По информации пресс-службы администрации Пензы, после доведения денежных лимитов департаментом ЖКХ будет сформирована документация на закупку парковочного оборудования.

«Закупку проведут путем электронного аукциона. Дополнительно будут выполнены все необходимые работы, в том числе по нанесению дорожной разметки, установке парковочных столбиков. Планируемый срок окончания организации платных муниципальных парковок — второй квартал 2022 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.