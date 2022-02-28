В Пензе 1 апреля начнут действовать ограничения для большегрузного транспорта Общество

Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. Временные ограничения на движение по автодорогам местного значения транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 6 тонн будут введены в Пензе с 1 по 30 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Данная мера вводится в целях обеспечения сохранности магистралей на территории областного центра в весенний период и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что ограничение не будет распространяться на пассажирские автобусы, транспорт, перевозящий пищевые продукты, лекарства, топливо и ряд других грузов.

Водителям предложено три альтернативных маршрута.

Первый проходит по проспекту Победы, улице Тернопольской, проспекту Строителей, улицам 8 Марта, Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и улице 40 лет Октября.

Второй маршрут пролегает по улицам Терновского, Баумана, Свердлова, Калинина, Окружной, Карпинского, проспекту Победы, улицам Луначарского, Чаадаева и Кордон Сурка.

Третий маршрут предусматривает движение большегрузного транспорта по улицам Аустрина, Литвинова, Байдукова, проезду Байдукова, улицам Гагарина и Ленина, проспекту Победы, улицам Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и улице 40 лет Октября.