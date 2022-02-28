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Жильцам 11 квартир дома на улице Куйбышева в Пензе предложено переехать в маневренный фонд

11:49 | 28.02.2022 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. Власти Пензы предложили собственникам 11 квартир жилого дома на улице Куйбышева, где на минувшей неделе осыпался фрагмент кирпичной кладки фасада, переехать в маневренный фонд.

Жильцам 11 квартир дома на улице Куйбышева в Пензе предложено переехать в маневренный фонд

Фото: Penza-gorod.ru

«Специализированная организация выполнила экспертное обследование состояния здания. Из заключения следует, что строение имеет угрозу обрушения. В связи с этим на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензы принято решение о введении режима повышенной готовности по жилому дому», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем указано, что собственникам 11 квартир предложено переехать в маневренный фонд, который отвечает требованиям безопасности.

«28 февраля пройдут первые осмотры муниципального жилья», — отмечается в пресс-релизе.

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