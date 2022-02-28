Более 50 детей из Донбасса приступили к учебе в школах Пензы Общество

Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. 52 ребенка из Донецкой и Луганской народных республик приступили к учебе в пензенских школах №19 и №30.

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В школу в Ахунах пришли 50 детей, которые получили медсправки о допуске в образовательную организацию. Они стали частью классов всех параллелей.

Наибольшее число детей из Донбасса оказалось во втором и пятом классах, из них полностью сформированы два класса.

В школе №30 к занятиям в девятом и одиннадцатом классах приступили два подростка.

Все дети обеспечены канцелярскими принадлежностями, учебниками, портфелями, а также одеждой и сменной обувью. Вместе со всеми они получат горячее питание.

Остальные ребята из Донбасса, которые размещены в санатории имени В.В. Володарского, присоединятся к основной массе учащихся, когда позволит состояние здоровья, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.