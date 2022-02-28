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Пензенский губернатор сообщил о гибели уроженца Кузнецка в ходе спецоперации в Донбассе

14:30 | 28.02.2022 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. Уроженец города Кузнецка Пензенской области, рядовой российской армии Михаил Афанасов погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации в Донбассе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенский губернатор сообщил о гибели уроженца Кузнецка в ходе спецоперации в Донбассе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Скорблю о трагической гибели нашего земляка, уроженца города Кузнецка, рядового российской армии Михаила Афанасова. Молодой человек погиб при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации на Донбассе. Михаил был младшим сыном в большой семье. Он сделал свой осознанный выбор, когда пошел служить в ряды Вооруженных сил по контракту — и до последней минуты своей жизни оставался верен присяге, своему долгу перед Родиной, перед всеми нами. Он проявил стойкость, мужество и верность своему народу», — написал глава региона в соцсети Instagram в понедельник, 28 февраля.

Губернатор от имени всех жителей области выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Афанасова.

«Мы все в неоплатном долгу перед ним и его боевыми товарищами, которые продолжают сражаться за мир и спокойствие в России и на Украине», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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