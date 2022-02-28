За три дня на пензенских дорогах задержаны 29 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. 29 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 25 по 27 февраля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.