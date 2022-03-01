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Игровые комнаты для детей беженцев из Донбасса оборудуют в ПВР в 22 регионах

10:14 | 01.03.2022 | Общество

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Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. «Молодая гвардия Единой России» совместно с общественными приемными председателя партии Дмитрия Медведева оборудует игровые комнаты для детей эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик в пунктах временного размещения (ПВР) в 22 регионах, в том числе в Пензенской области.

Игровые комнаты для детей беженцев из Донбасса оборудуют в ПВР в 22 регионах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В них разместят все необходимое для детского досуга — книги, игрушки, наборы для творчества.

«В ПВР Ростовской области мы уже организовали детские игровые комнаты и в партнерстве с государственным театром кукол проводим спектакли. В ближайшее время организуем эту работу в других ПВР, где размещено много детей. Оборудуем для них игровые комнаты, где молодогвардейцы будут работать аниматорами, а также в партнерстве с местными театрами организуем спектакли. Все мероприятия будем проводить совместно с общественными приемными «Единой России», — сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба партии.

Как ожидается, детские комнаты будут оборудованы на территории ПВР в Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Тульской, Самарской областях, республиках Крым, Мордовия, Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Пермском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском АО – Югра и Севастополе.

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