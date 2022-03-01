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В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные и инвестиционные монеты

15:08 | 01.03.2022 | Общество

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Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. Новые памятные и инвестиционные монеты появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 1 марта.

В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные и инвестиционные монеты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет о золотой монете «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей и двух серебряных монетах номиналом 3 рубля: одна посвящена 100-летию образования Якутской АССР, другая — 220-летию образования министерства иностранных дел Российской Федерации и 20-летию учреждения профессионального праздника — Дня дипломатического работника.

Как указано в пресс-релизе, монета «Георгий Победоносец» изготовлена из золота 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 7,78 грамма; две другие выполнены из серебра 925 пробы, содержание химически чистого металла — не менее 31,1 грамма.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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