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Губернатор анонсировал отмену части коронавирусных ограничений в Пензенской области

10:27 | 02.03.2022 | Общество

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Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко анонсировал отмену части коронавирусных ограничений, действующих в регионе.

Губернатор анонсировал отмену части коронавирусных ограничений в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В частности, мы снимаем ограничения по наполняемости залов досуговых центров, организаций культуры и спорта. Но требования к порядку допуска в учреждения все равно пока сохраняем, как и обязательность соблюдения масочного режима в закрытых помещениях, обработки рук дезинфицирующими средствами, температурного контроля», — сказал он в ходе рабочего совещания в правительстве региона в среду, 2 марта.

«То, что мы шаг за шагом ослабляем действие ограничительных мер, — это хорошая тенденция», — добавил Олег Мельниченко.

Он поручил подготовить соответствующие изменения в постановление №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», сообщает пресс-служба облправительства.

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