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В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Такси»

11:47 | 02.03.2022 | Общество

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Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. 115 административных материалов составлено на водителей транспортных средств в ходе профилактического мероприятия «Такси», которое прошло на территории Пензенской области в минувший вторник, 1 марта.

В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Такси»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации УГИБДД УМВД России по региону, 55 протоколов было составлено на водителей в связи с тем, что те не имели при себе документов на право управления, полиса ОСАГО или путевого листа.

«24 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством с нарушением правил применения ремней безопасности», — говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется также, что с начала 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 15 ДТП с участием легковых такси, в которых два человека погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести.

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