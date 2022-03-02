В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Такси» Общество

Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. 115 административных материалов составлено на водителей транспортных средств в ходе профилактического мероприятия «Такси», которое прошло на территории Пензенской области в минувший вторник, 1 марта.

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По информации УГИБДД УМВД России по региону, 55 протоколов было составлено на водителей в связи с тем, что те не имели при себе документов на право управления, полиса ОСАГО или путевого листа.

«24 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством с нарушением правил применения ремней безопасности», — говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется также, что с начала 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 15 ДТП с участием легковых такси, в которых два человека погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести.