В постановление о введении режима повышенной готовности в Пензенской области внесены изменения Общество

Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подписал постановление, в соответствии с которым внесены изменения в постановление №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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Так, в частности, признаны утратившими силу подпункты 3.2, 3.16.3, 3.16.4, 14.5 и пункт 15 данного документа.

Подпункт 3.2 касался запрета на проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий.

Подпункт 3.16.3 обязывал граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и транспорте.

Подпункт 3.16.4 обязывал органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления спецрежима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях на соответствующей территории.

О соблюдении социального дистанцирования гласил и подпункт 14.5.

Пункт 15 касался временных рамок ряда ограничений.

Помимо этого, согласно внесенным изменениям, подпункт 16.1 постановления изложен в новой редакции. Отменено условие о 50-процентной заполняемости театров, музеев, галерей, кинотеатров, концертных залов, фитнес-клубов, а также иных учреждений и площадок, на которых проводятся различные мероприятия.