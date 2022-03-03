ФСБ предупредила пензенцев об участившихся звонках с фейковой информацией о ситуации на Украине Общество

Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся случаях поступления на мобильные телефоны жителей региона звонков с ложной информацией о ситуации на Украине.

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Как следует из пресс-релиза ведомства, в частности, распространяются фейковые сведения о якобы «больших потерях со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», «захвате в плен российских военнослужащих», а также другая недостоверная информация, используемая спецслужбами Украины для дестабилизации обстановки на территории Пензенской области.

«Просим сохранять спокойствие и не реагировать на поступающие звонки, содержащие ложные сведения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.