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Мельниченко поручил оценить эффективность мер поддержки по соцконтрактам

13:32 | 03.03.2022 | Общество

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Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил проанализировать деятельность граждан, заключивших социальные контракты в 2021 году, и оценить эффективность предложенных им мер поддержки.

Мельниченко поручил оценить эффективность мер поддержки по соцконтрактам

Фото: Pnzreg.ru

«Чтобы понимать, кто пользуется мерами поддержки, какого рода помощь необходима, как люди развиваются дальше — расширяют бизнес, увеличивают прибыль, выходят на новый уровень», — сказал Олег Мельниченко в ходе рабочего совещания в правительстве региона, которое состоялось в режиме видеоконференции в четверг, 3 марта.

«Человек заключает соцконтракт, начинает вести собственный бизнес, достигает уровня, когда фактически преодолевает трудную ситуацию — и здесь очень важно, чтобы ему помогли дальше развиваться как предпринимателю, чтобы институты поддержки оказывали ему помощь уже не как категории социально незащищенных людей, а как состоявшемуся предпринимателю, который хочет двигаться дальше», — добавил глава региона.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в 2022 году планируется заключить не менее 2 тыс. 677 социальных контрактов.

В случае экономии средств будут заключаться дополнительные соцконтракты.

В настоящее время заключено 1 тыс. 22 социальных контракта на общую сумму более 126 млн. рублей.

Социальный контракт — соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

По этому соглашению орган социальной защиты обязуется оказать государственную соцпомощь, а ее получатели берут на себя определенные обязательства — например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело.

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