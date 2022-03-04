Празднование Масленицы в «Спутнике» начнется в 11.00 Общество

Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. Празднование Масленицы в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области начнется в 11.00 воскресенья, 6 марта.

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С этого времени, как ожидается, на набережной будет работать фуд-корт, где все желающие смогут попробовать блины — главное блюдо, которое принято готовить на Масленицу, а также шашлыки, плов и различные напитки.

В полдень у фонтана стартуют концерт и ярмарка мастеров.

Детская площадка для юных участников праздничного мероприятия откроется в 13.00.

Кроме того, в «Спутнике» будут организованы игры, хороводы, конкурсы с розыгрышем призов и традиционные забавы, в том числе лазанье на столб.

Сожжение чучела Масленицы запланировано на 17.00, сообщается на сайте «Спутника».