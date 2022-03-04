Пензенское отделение «МегаФона» возглавил Сергей Гречко Общество

Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. Сергей Гречко назначен на должность директора Пензенского отделения «МегаФона». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 4 марта.

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Из него, в частности, следует, что новому руководителю предстоит достичь высоких конкурентных позиций в массовом и корпоративном сегментах.

«В Пензе, помимо регионального отделения, расположен объединенный контактный центр, в котором круглосуточно обрабатывают обращения клиентов со всей России. Его успешное функционирование и развитие — также зона ответственности нового директора», — отмечается в тексте.

По имеющейся у ИА «PenzaNews» информации, Сергей Гречко сменил на посту Евгения Лапина, который возглавил отделение в мае 2021 года. Сейчас он занимает должность руководителя по развитию корпоративного бизнеса.

До этого с момента открытия в Пензе отделения «МегаФона» в 2002 году директором являлся Алексей Брюхачев. При его активном участии 13 марта 2003 года в Пензе начала работу первая базовая станция «МегаФона», в коммерческую эксплуатацию сеть была запущена 30 октября. За первые 10 месяцев абонентами стали 100 тыс. человек. При этом вся абонентская база «МегаФона» в Поволжье в ноябре 2003 года составляла 1 млн. человек.

Весной 2021 года Алексей Брюхачев принял решение покинуть компанию.

Сергей Гречко окончил Волгоградский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Начинал карьеру в банковской сфере.

В отрасли связи — с сентября 2015 года. Являлся руководителем службы продаж волгоградского филиала Tele2, в 2017-м стал коммерческим директором компании в Пензе и Саранске.