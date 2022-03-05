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В Пензе начали работу цветочные ярмарки

14:14 | 05.03.2022 | Общество

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Пенза, 5 марта 2022. PenzaNews. Двенадцать ярмарочных точек по реализации цветов открыто в Пензе в преддверии Международного женского дня.

В Пензе начали работу цветочные ярмарки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, торговля будет проходить по 9 марта по следующим адресам: улица Чехова — от пересечения с улицей Суворова до улицы Бакунина; проспект Победы, 24; улица Карпинского, 39; улица Коммунистическая, 35; улица 8 Марта,7Б; проспект Строителей, 38–40; улица Терновского, 207 и 170; улица Калинина, 93; улица Экспериментальная, 8; улица Луначарского, 11; улица Мира, 27.

Оператором ярмарок на конкурсной основе определено муниципальное унитарное предприятие «Городской центр торговли и услуг».

Кроме того, продажа живых цветов организована на всех действующих ярмарках и рынках города, а также в торговых центрах, специализированных отделах и сетевых магазинах.

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