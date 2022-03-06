В Пензе прошло мероприятие, посвященное Международному женскому дню Общество

Пенза, 6 марта 2022. PenzaNews. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую субботу, 5 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Открывая торжественный вечер, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко попросил отдельно поприветствовать женщин, эвакуированных в Пензу из Донбасса.

«У нас здесь, в зале, находятся дорогие гости из Донецка и Луганска. Дорогие наши друзья, чувствуйте себя как дома. Для нас признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР — исторически значимое событие. Пензенцы вместе со всей страной поддерживают решение президента и хотят, чтобы на вашей родине скорее наступил мир», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул, что поддержка материнства и детства — один из главных приоритетов государственной политики Российской Федерации.

«Именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии, раскрывается подлинная душа России, ведь даже само название нашего государства женского рода. Мы высоко ценим ваше умение понимать, поддерживать и прощать, вашу чуткость и доброту. Все, что есть в мире светлого и прекрасного, — это от вас», — сказал губернатор, обращаясь к участницам мероприятия.

Он также отметил, что женщины достигают высот профессионализма в любых видах деятельности, доказав, что уже давно некорректно делить профессии на женские и мужские.

Наиболее отличившиеся в работе жительницы Пензы были награждены благодарностями губернатора, сообщает пресс-служба облправительства.