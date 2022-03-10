В Пензе сотрудники Росгвардии поддержали флешмоб «Своих не бросаем» Общество

Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области присоединились к флешмобу «Своих не бросаем», наклеив на служебные автомобили букву Z, которая стала неофициальным символом поддержки специальной военной операции России по защите Донбасса.

Фото: кадр из видео управления Росгвардии по Пензенской области

Как отметил заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с личным составом подполковник Дмитрий Осипов, провести данное мероприятие предложили сами сотрудники, руководство ведомства поддержало их инициативу.

«В настоящее время каждый гражданин Российской Федерации, каждый человек, который живет в России, должен поддержать наши вооруженные силы, которые выполняют поставленные задачи. Сейчас нам нужно объединиться и быть вместе на благо нашей Родины», — цитирует Дмитрия Осипова пресс-служба регионального управления Росгвардии.