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В Никольске простились с Михаилом Беляковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

19:42 | 10.03.2022 | Общество

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Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Церемония прощания с сержантом Росгвардии Михаилом Беляковым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, состоялась в Никольске Пензенской области в четверг, 10 марта.

В Никольске простились с Михаилом Беляковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Фото: Pnzreg.ru

На военную службу Михаил Беляков был призван в 2009 году. С апреля 2010-го служил по контракту в рядах Вооруженных сил России и в войсках национальной гвардии. За профессионализм и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей неоднократно был поощрен и отмечен командованием.

Обращаясь во время гражданской панихиды к супруге и родителям погибшего бойца, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил им глубокие соболезнования.

«Трудно найти слова, которыми можно выразить вашу скорбь», — сказал глава региона.

«Ваш супруг и сын, сержант национальной гвардии Российской Федерации Михаил Юрьевич Беляков, погиб геройски при исполнении воинского долга на территории Украины, защищая мирное население», — добавил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что Михаил Беляков навсегда останется для всех жителей Пензенской области ярким примером отваги и героизма.

Указом президента России Михаил Беляков посмертно представлен к награждению орденом Мужества, навечно зачислен как герой в списки своей воинской части, сообщает пресс-служба облправительства.

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