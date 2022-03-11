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Новый председатель Наровчатского районного суда представлен коллективу

11:31 | 11.03.2022 | Общество

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Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. Председатель Наровчатского районного суда Пензенской области Ольга Чернова, назначенная на эту должность указом президента России №87 от 3 марта 2022 года, представлена коллективу в минувший четверг, 10 марта.

Новый председатель Наровчатского районного суда представлен коллективу

Фото: Oblsud.pnz.sudrf.ru

Как отметил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов, в районе многие знают Ольгу Чернову, поскольку она более 23 лет является действующим судьей.

«Грамотный профессионал своего дела, она знает все тонкости работы в суде, а также специфику района. Желаю Вам удачи и успехов в новом статусе», — сказал он.

Кроме того, нового председателя районного суда с назначением поздравил начальник управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

В своем ответном слове Ольга Чернова поблагодарила коллег за оказанное доверие и добрые слова, сообщает пресс-служба облсуда.

Чернова Ольга Юрьевна родилась в Пензе в 1965 году.

После окончания в 1990 году Саратовского юридического института работала адвокатом Пензенской областной коллегии адвокатов.

В 1999 году указом президента России была назначена судьей Наровчатского районного суда, где и продолжала работать до назначения председателем.

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