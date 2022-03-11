В адрес пензенского омбудсмена в 2021 году поступило около 1,2 тыс. обращений Общество

Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 167 обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщила омбудсмен Елена Рогова в ходе 49-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 11 марта.

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«В отчетном периоде поступило 1 тыс. 167 обращений. Из них количество жалоб социальной группы составило 47%, по вопросам защиты гражданских (личных) прав — 34%, [по] экономическим [вопросам] — 11%», — сказала она, выступая с докладом о деятельности уполномоченного по правам человека в Пензенской области за 2021 год.

По словам Елены Роговой, доля обращений, которые касались соблюдения прав граждан в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, составила 19%, в местах принудительного содержания — 13%, в системе здравоохранения — 9%.

«Увеличилось количество вопросов в части начисления и выплат пособий, компенсаций, нарушения прав потребителей, обеспечения экологических прав и права на обращение в органы власти. [...] Пенсионеры, осужденные, обвиняемые и инвалиды — это группы заявителей, которые чаще обращались к уполномоченному. Возросло число обращений, поступивших через средства массовой информации», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что в период пандемии основными формами работы стали консультирование граждан в соцсетях, проведение горячих линий и приемов с использованием интернет-телефонии; также продолжилась практика выездных и межведомственных приемов.

«Все обращения были рассмотрены, заявителям была оказана правовая помощь, разъяснены способы и механизмы защиты прав, оказано содействие в их восстановлении», — подчеркнула Елена Рогова.