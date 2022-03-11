Акчурин и Боринштейн удостоены почетного знака Законодательного собрания Пензенской области Общество

Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. Депутаты Ильдар Акчурин и Вадим Боринштейн за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли Пензенской области и активное участие в общественной жизни удостоены почетного знака Законодательного собрания.

Фото: Zspo.ru

Награды народным избранникам вручил спикер регионального парламента Валерий Лидин в ходе 49-й очередной сессии, которая состоялась в пятницу, 11 марта.

После вручения почетного знака Ильдару Акчурину, который является директором по общим вопросам ООО «Жилстрой», слово взял председатель Заксобрания.

Он сообщил, что рабочая группа провела опрос жителей Пензенской области в ряде избирательных округов, который показал, что Ильдара Акчурина в его округе «знают очень хорошо».

«И знают о его добрых добрых делах, поддержке населения, детей, ветеранов и так далее. Поэтому пожелаем ему успехов», — сказал Валерий Лидин.