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Акчурин и Боринштейн удостоены почетного знака Законодательного собрания Пензенской области

19:27 | 11.03.2022 | Общество

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Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. Депутаты Ильдар Акчурин и Вадим Боринштейн за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли Пензенской области и активное участие в общественной жизни удостоены почетного знака Законодательного собрания.

Акчурин и Боринштейн удостоены почетного знака Законодательного собрания Пензенской области

Фото: Zspo.ru

Награды народным избранникам вручил спикер регионального парламента Валерий Лидин в ходе 49-й очередной сессии, которая состоялась в пятницу, 11 марта.

После вручения почетного знака Ильдару Акчурину, который является директором по общим вопросам ООО «Жилстрой», слово взял председатель Заксобрания.

Он сообщил, что рабочая группа провела опрос жителей Пензенской области в ряде избирательных округов, который показал, что Ильдара Акчурина в его округе «знают очень хорошо».

«И знают о его добрых добрых делах, поддержке населения, детей, ветеранов и так далее. Поэтому пожелаем ему успехов», — сказал Валерий Лидин.

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