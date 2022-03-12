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Пензенская Госавтоинспекция создала Telegram-бот для сбора сообщений о пьяных водителях

10:41 | 12.03.2022 | Общество

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Пенза, 12 марта 2022. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области создало Telegram-бот для сбора сообщений о пьяных водителях.

Пензенская Госавтоинспекция создала Telegram-бот для сбора сообщений о пьяных водителях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения Госавтоинспекция Пензенской области запускает Telegram-бот @Penza_GIBDD_Bot. С его помощью можно анонимно сообщать о водителях, которые странно себя ведут или находятся в нетрезвом состоянии. В сообщении необходимо указать конкретное место расположения (город, район, улицу), марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя. Сообщение от граждан поступит в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС будут ориентированы на задержание данного водителя», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что обращения, поступившие через Telegram-бот, официально рассматриваться не будут, их по-прежнему можно направить через сайт Госавтоинспекции.

По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 2021году с участием пьяных водителей зарегистрировано 175 ДТП, в которых 36 человек погибли и 251 получил ранения.

С начала 2022 года таких аварий произошло уже четыре, в них один человек погиб и четверо пострадали.

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