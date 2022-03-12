Мельниченко поручил сформировать новую стратегию совета по развитию институтов гражданского общества Общество

Пенза, 12 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил сформировать новую стратегию совета по развитию институтов гражданского общества, а также пересмотреть положение о его деятельности.

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«В данный момент кардинально изменились задачи, стоящие перед общественными организациями. Надо усилить работу с молодежью, борьбу с распространением идеологии неонацизма. Нужно организовать активную помощь эвакуированным людям Донбасса, принять меры по формированию гуманитарных грузов», — сказал глава региона, обращаясь к первому заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову.

«Необходима полная перезагрузка совета. Нужны новые формы работы, новые принципы и подходы к выполнению поставленных задач», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В свою очередь Олег Ягов сообщил, что «нормативные акты о работе совета будут пересмотрены уже сегодня».

«Сразу же после этого будет открыт прием заявок на вхождение в состав обновленного совета общественных организаций Пензенской области», — цитирует первого зампреда пресс-служба облправительства.