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Мельниченко поручил сформировать новую стратегию совета по развитию институтов гражданского общества

12:02 | 12.03.2022 | Общество

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Пенза, 12 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил сформировать новую стратегию совета по развитию институтов гражданского общества, а также пересмотреть положение о его деятельности.

Мельниченко поручил сформировать новую стратегию совета по развитию институтов гражданского общества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В данный момент кардинально изменились задачи, стоящие перед общественными организациями. Надо усилить работу с молодежью, борьбу с распространением идеологии неонацизма. Нужно организовать активную помощь эвакуированным людям Донбасса, принять меры по формированию гуманитарных грузов», — сказал глава региона, обращаясь к первому заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову.

«Необходима полная перезагрузка совета. Нужны новые формы работы, новые принципы и подходы к выполнению поставленных задач», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В свою очередь Олег Ягов сообщил, что «нормативные акты о работе совета будут пересмотрены уже сегодня».

«Сразу же после этого будет открыт прием заявок на вхождение в состав обновленного совета общественных организаций Пензенской области», — цитирует первого зампреда пресс-служба облправительства.

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