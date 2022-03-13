«Галактику» в «Спутнике» планируется открыть в 2025 году Общество

Пенза, 13 марта 2022. PenzaNews. Новый торгово-развлекательный комплекс «Галактика» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области планируется открыть в первом квартале 2025 года. Это следует из презентации, подготовленной строительным холдингом «Термодом».

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

В ней указано, что «Галактика», общая площадь которой составит около 155 тыс. кв. метров, будет включать три очереди строительства.

«В рамках реализации первой очереди [...] запланировано строительство торговой галереи — центральной части ТРК. Последующими очередями будут возводиться акватермальный комплекс и гипермаркет», — сказано в тексте.

Планируется, что на территории акватермального комплекса будут располагаться бассейны, 12 водных горок, сауны, термы, SPA и массажные салоны, гостиница на 120 номеров нескольких типов, в том числе «Люкс», и ресторан.

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

Кроме того, проектом предусмотрено размещение в «Галактике» спортивно-тренировочной зоны с мини-футбольными полями, площадками для волейбола и баскетбола, полноформатного семизального кинотеатра с отдельным залом для детей, фитнес-клуба, ледовой арены с трибунами и вспомогательными помещениями, а также боулинга, картинга и детского развлекательного парка.

Как ожидается, около «Галактики» будет обустроена парковка на 3 тыс. машиномест.

Инвестиции в проект оцениваются в 9 млрд. рублей.