В Пензенской области создана рабочая группа по вопросу реализации климатических проектов Общество

Пенза, 13 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение правительства региона о создании рабочей группы по вопросу реализации климатических проектов.

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«В целях реализации на территории Пензенской области климатических проектов (в том числе карбоновых ферм), руководствуясь законом Пензенской области от 22 декабря 2005 года №906-3ПO «О правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), создать рабочую группу по вопросу реализации климатических проектов на территории Пензенской области и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе.

В рабочую группу вошли десять человек. В их числе — руководитель департамента привлечения инвестиций АО «Корпорация развития Пензенской области» Иван Атяшкин, заместитель директора по коммерческому направлению ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля» Амерхан Вараев, директор «Сурского керамического завода» Тамирлан Межидов, генеральный директор ООО «Карбон Лайф» Муслим Товбулатов и другие.

Возглавил рабочую группу первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.