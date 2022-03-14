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В Большом Вьясе простились с Александром Вотчниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

18:58 | 14.03.2022 | Общество

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Пенза, 14 марта 2022. PenzaNews. Церемония прощания с рядовым контрактной службы Александром Вотчниковым, погибшим при проведении специальной военной операции на Украине, состоялась в Большом Вьясе Лунинского района Пензенской области в понедельник, 14 марта.

В Большом Вьясе простились с Александром Вотчниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь во время гражданской панихиды к родным и близким погибшего бойца, губернатор Олег Мельниченко выразил им глубокие соболезнования.

«Очень тяжело подобрать слова, чтобы выразить эту скорбь, горе матери, отца, супруги, потерявших родного человека», — сказал он.

«Александр отдал свою жизнь за правду. Он повторил подвиг наших дедов, которые в годы Великой Отечественной войны освобождали Украину от фашизма. Сейчас практически та же самая ситуация — правит нацистский киевский режим. И наши ребята с честью выполняют свой воинский долг», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Олег Мельниченко заверил, что власти региона окажут всю необходимую помощь семье погибшего военнослужащего, а также увековечат память о герое в родном селе.

Александра Вотчникова похоронили на кладбище Большого Вьяса с воинскими почестями.

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