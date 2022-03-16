В Пензенской области впервые апробирована методика учета численности филинов с помощью диктофонов Общество

Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. Методика учета численности филинов с помощью диктофонов впервые апробирована на территории Пензенской области. Об этом сообщает министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«В рамках осуществления полномочий по охране редких видов животных и среды их обитания специалистами Минлесхоза Пензенской области большое внимание уделяется сохранению и изучению видов, занесенных в Красную книгу. В рамках взаимодействия с орнитологами впервые на территории региона апробирована методика учета численности филина с помощью диктофонов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 16 марта.

В нем поясняется, что в предполагаемых местах обитания филинов устанавливаются специальные диктофоны, которые осуществляют аудиозапись в течение трех суток.

«Благодаря применению указанной методики на территории Лунинского района в окрестностях села Большой Вьяс обнаружено обитание двух взрослых пар филина и три молодые особи», — сказано в тексте.