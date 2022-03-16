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В селе Крутец простились с Андреем Дурцевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

19:16 | 16.03.2022 | Общество

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Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. Церемония прощания с Андреем Дурцевым, погибшим при проведении специальной военной операции на Украине, состоялась в селе Крутец Колышлейского района Пензенской области в среду, 16 марта.

В селе Крутец простились с Андреем Дурцевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Фото: Zspo.ru

Председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, обращаясь во время гражданской панихиды к родным и близким погибшего бойца, выразил им глубокие и искренние соболезнования.

Он отметил, что Андрей Дурцев — настоящий герой Отечества, который отдал свою жизнь за светлое будущее страны.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что память о его подвиге навсегда останется в сердцах жителей Пензенской области.

Андрея Дурцева похоронили на сельском кладбище с воинскими почестями.

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