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В Пензенской области 18 марта пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

14:15 | 17.03.2022 | Общество

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Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» пройдет на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 18 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области 18 марта пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что мероприятие проводится в целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

«В рамках данного мероприятия основное внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов», — сказано в тексте.

В пресс-релизе напоминается также, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам водителям грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

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