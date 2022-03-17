В Пензенской области 18 марта пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» Общество

Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» пройдет на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 18 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что мероприятие проводится в целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

«В рамках данного мероприятия основное внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов», — сказано в тексте.

В пресс-релизе напоминается также, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам водителям грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.